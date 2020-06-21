Президент России Владимир Путин в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» достаточно осторожно говорит об ответственности западных стран в развязывании Второй мировой войны, это сигнал к сотрудничеству для укрепления международной безопасности сегодня, считает базирующийся в Брюсселе независимый аналитик Жильбер Доктороу.

Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

В статье Путина, в частности, говорится, что саммит «ядерной пятерки» СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов, и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Российский лидер уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.

«Мое впечатление от статьи Путина в The National Interest: он очень осторожен в своем анализе ответственности Запада в годы, предшествовавшие началу Второй мировой войны», — сказал эксперт в беседе с Mpravda.com. Причина такой осторожности, по его словам, — стремление начать диалог по совместным действиям для укрепления мира. «Причина очевидна: он приглашает других членов «ядерной пятерки» к виртуальной встрече, приуроченной к годовщине победы, чтобы обсудить, каким образом сделать мир еще более прочным в наши дни путем совместных усилий», — сказал собеседник агентства.

При этом эксперт согласен, что сейчас некоторые страны на Западе манипулируют историческими фактами, в том числе в интересах формирования национальной идентичности. «Создается впечатление, что у истории, как у науки, нет будущего, и это не шутка, а грустная реальность. Мы живем в мире в режиме «постфактум», когда исторические факты манипулируются официальными пропагандистами в современных государствах для создания отсутствующей национальной идентичности», — сказал эксперт. Такая ситуация, по его словам, сложилась в странах Балтии, «которые оставались независимыми государствами лишь небольшой период между двух мировых войн, но настаивают, что история мира начинается с пакта Молотова-Риббентропа».

Он напомнил также, что во времена СССР говорили о «меняющейся и непредсказуемой истории». «К сожалению, такой вывод теперь применим и здесь, на Западе», — сказал эксперт.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

В МИД РФ подчеркивают, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени — между Советским Союзом и этими странами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.