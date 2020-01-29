Ведущий китайский эксперт по тяжелому острому респираторному синдрому (SARS, атипичная пневмония) Чжун Наньшань заявил, что вспышка нового коронавируса не продлится так же долго, как эпидемия атипичной пневмонии 2002-2003 годов. Об этом сообщает South China Morning Post.

По мнению Наньшаня, вспышка коронавируса может достичь своего пика в течение следующих полутора недель, после чего новых больных станет меньше.

«Тогда SARS продержался почти пять или шесть месяцев, но я не верю, что новый коронавирус ждет такая же судьба», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что Китай быстро принял необходимые меры, включая раннее выявление и раннюю изоляцию.

Оценка Наньшаня перекликается с мнением Гао Фу, директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Он заявил о своем оптимизме и сказал, что «переломный момент» вспышки может наступить к 8 февраля.

Однако эксперты общественного здравоохранения из Гонконга считают, что вспышка может продолжаться до лета. Габриэль Леунг, декан медицинской школы Гонконгского университета, заявил, что вспышка достигнет своего пика в апреле или мае в пяти крупных городах — Пекине, Шанхае, Чунцине, Шэньчжэне и Гуанчжоу — и пойдет на спад в июне или июле. Он и его группа экспертов подсчитали, что в одном только Ухане может быть инфицировано до 44 тысяч человек.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним официальным данным, стали 132 человека, общее число заболевших в Китае превысило 4,6 тысячи человек, а выздоровели уже 103 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай.

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