Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России. Среди них — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

Минюст внес в КоАП предложения, по которым автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. «Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость», — отметил эксперт.

При этом штраф составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей — для юридических.

Такой же штраф грозит за парковку на газоне, детских и спортивных площадках и мойку в неположенных местах.

«Кстати, последнее может ударить по сервису каршеринга, ведь не секрет, что бригады специалистов часто приводят машины в товарный вид прямо там, где они и были запаркованы по окончании аренды», — сказал эксперт.

Вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования по новым тарифам будет обходиться в 30 тыс. рублей или в виде залога автомобиля.

Войдет в КоАП и штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Это подразумевает, что под действие штрафа могут попадать владельцы припаркованных авто, сигнализация которых необоснованно мешает гражданам отдыхать.

По мнению Васильева, самая неопределенная категория нарушений — опасное вождение, которое будет караться штрафом в 5 тыс. рублей. Критерии, определяющие опасное вождение по-прежнему весьма расплывчаты, ведь оно совсем не обязательно может быть связано с высокой скоростью движения автомобиля.

30 января Минюст России предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки вынесли на общественное обсуждение. Свои предложения внесли 77 человек, а также представители многочисленных общественных организаций. Свою позицию высказали и региональные власти. Всего поступило 1300 предложений.

Проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года.