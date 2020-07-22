Эксперт Николай Печерников в своей статье для сетевого издания «Интересант» заявил о том, что девальвация российской национальной валюты неизбежна. С его точки зрения, вопрос заключается только в том, насколько сильно вырастет доллар США — до 80 или сразу до 100 рублей.

В своем материале Печерников обратил внимание на увеличение продаж золота и предположил, что государство меняет драгоценный металл на валюту, поскольку «элита переходит в долларовый кэш».

«Вряд ли богатые люди располагают четкими сведениями, что произойдет в стране в ближайшее время, но общий информационный фон их однозначно напрягает», — поделился своим мнением специалист.

По словам Печерникова, ситуацию осложнили разговоры о деноминации, так как россияне не забыли события девяностых. Он напомнил, что в 1991 году были введены ограничения на обмен наличных и банковских вкладов с изъятием «излишков», а в 1998 году деноминация произошла в преддверии дефолта.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. Причиной такого шага известный российский аналитик назвал стремительное увеличение в стране количества наличных денег, а также активное переориентирование организаций в целях выживания на серые схемы расчетов. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила проведение деноминации.