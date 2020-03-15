Боязнь заражения коронавирусом SARS-CoV-2 может сопровождаться неконтролируемой паникой, болезненными переживаниями и поступками, несущими вред окружающим. Об этом предупредил москвичей медицинский психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева Никита Чернов 15 марта агентству «Москва».

«Одна из причин возникновения страха связана с получаемой информацией из СМИ, из которых мы узнаем о высоком уровне смертности, о том, что болезнь не до конца исследована, отсутствует вакцинация, во многих странах вводят карантин и беспрецедентные меры безопасности. Всё это вызывает чувство неопределенности, которое приводит в тревогу и пугает человека. Такая реакция людей — обычный инстинкт, который, к сожалению, в момент искусственно подкрепляется СМИ», — рассказал специалист.

Среди положительных последствий нарастания тревожности психолог отметил мобилизацию ресурсов человека и повышение осторожности. Однако Чернов подчеркнул, что по большей части со страхом коронавируса нужно бороться. Для этого эксперт призвал москвичей ориентироваться на информацию из проверенных источников, а власти — активизировать работу с населением и усилить контроль за предоставляемыми данными.

«В Москве приняты все меры для предотвращения распространения коронавируса, ситуация на личном контроле у мэра столицы, и паниковать неуместно», — заключил Чернов.

Ранее, 15 марта, мэр столицы Сергей Собянин заверил, что власти Москвы незамедлительно информируют жителей о новых случаях диагностирования коронавирусной инфекции в городе и рассчитывают на поддержку москвичей для выявления круга общения инфицированных.

По состоянию на 15 марта в России коронавирус выявлен у 59 человек, большинство из них (56) являются гражданами РФ. Также COVID-19 диагностирован у двух китайцев и одного итальянца. Все заразившиеся посещали страны Евросоюза с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

На пропускных пунктах через границу, авиа- и железнодорожных вокзалах усилен контроль. Для предотвращения распространения в России коронавируса создан координационный совет, заседания которого проходят ежедневно.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.