Дистанционное обучение уничтожает бесплатное образование в России. Об этом заявил экономический обозреватель Юрий Пронько» в эфире телеканала «Царьград».

По его мнению, дистанционное обучение нарушает прописанное в Конституции РФ право россиян на бесплатное среднее образование. На это ранее обращал внимание председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

Он указывал, что в России 3 млн бедных семей, у которых нет возможности обеспечить детей компьютерами для дистанционных занятий.

«С этим надо что-то делать. Получается, что образование становится платным», — заявлял сенатор.

Кроме того, дистанционное обучение обнуляет знания школьников, считает Юрий Пронько. По его словам, школьников фактически превратили в функцию, которая работает по принципу «включить-выключить», отгадать или нет правильный ответ в тесте. Без прямого контакта с учителем получить знания невозможно, подчеркнул ведущий.

Ранее, как писал «Рамблер», журналистка Анна Шафран назвала дистанционное обучение подрывом национальной безопасности. По ее словам, «дистанционка» порождает «полностью оболваненное общество, легко манипулируемое и управляемое».