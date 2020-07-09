Испытания российских С-400 позволили турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы и, возможно, найти слабые места, заявил Mpravda.com экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.

Портал Fighter Jets World ранее сообщал, что турецкие военные приступили к новым испытаниям зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары.

«Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы», — заявил Лузан.

Генерал отметил, что из С-400 технически невозможно извлечь технологии, «поэтому их особенности приходится постигать эмпирическим методом».