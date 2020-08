Мария Князева. Мировой индустрии туризма нужно минимум два года на восстановление от сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, сказал Mpravda.com исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер (Eduardo Santander).

"Наш последний отчет показывает, что, как ожидается, (число — ред.) путешествий в Европу будет как минимум на 54% ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Хотя будет справедливым сказать, что мы ожидаем восстановления в 2021 году, однако мировой туристической экономике потребуется еще два года, чтобы вернуться к уровням 2019 года, учитывая взаимосвязанный характер воздействия коронавируса на здоровье и экономику", — сказал он.

В отчете организации, который был опубликован в начале июля, отмечается также, что туристический сектор в Европе может потерять от 14,2 до 29,5 миллионов рабочих мест в нынешнем году.

Восстановление поездок по всем направлениям во всем мире будет зависеть от экономических факторов, скорости снятия ограничений на поездки, здоровья авиационной отрасли и от степени неприятия риска потенциальными путешественниками, добавил эксперт.

Европейская туристическая комиссия — это ассоциация национальных туристических организаций. Она была создана в 1948 году для популяризации Европы как туристического направления. Сейчас ее полноценными членами являются 33 национальные туристические организации из 32 европейских стран.

От «Зарядья» до Камчатки. Красивейшие виды России с высоты птичьего полета 1 из 18На самом деле конструкция, которую называют «Парящим мостом», представляет собой V-образную смотровую площадку, нависающую над поверхностью Москвы-реки на высоте 15 метров. С этой обзорной точки открывается отличный вид на Московский Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя. 2 из 18Из всех церквей Крыма храм-маяк в селе Малореченском — самый высокий, 60 метров. Его освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей. У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Храм-маяк очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма. 3 из 18Подъем на высоту более восьмисот метров действительно стоит того, чтобы осмотреть окрестности с горы Машук, одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Этот путь преодолевается пешком или по канатной дороге. В хорошую погоду, кроме панорамы города, с Машука можно увидеть Эльбрус и другие кавказские вершины. 4 из 18Один из главных символов Владивостока — Золотой мост через бухту Золотой рог — предстает в наилучшем ракурсе со смотровой площадки на сопке Орлиное Гнездо. Ее высота — около 200 метров, но точка обзора находится чуть ниже. Единственный возможный минус — большое количество туристов, часто приезжающих сюда с экскурсиями. 5 из 18На Останкинской телебашне, при высоте в 540 метров регулярно входящей в рейтинги самых высоких свободностоящих сооружений в мире, есть три смотровые площадки. Одна закрытая, со стеклянным полом — на уровне 337 метров, и две открытые — на 340 и 85 метрах, работающие только в теплое время года, с мая по октябрь. 6 из 18Смотровая площадка на вершине горы Роза Пик — это 2320 метров над уровнем моря. Сюда добираются по канатной дороге с двумя пересадками — и, по словам туристов, не зря теряют время. В хорошую погоду вас ждет захватывающая горная панорама, а в плохую есть шанс буквально дотянуться до облаков, проплывающих поблизости. 7 из 18Сама по себе Комсомольская площадь, одна из самых старых в Хабаровске — знаковое место, куда стоит прийти каждому туристу. Приятный бонус — потрясающий вид на Амур с Амурского утеса, особенно зрелищный вечером, когда зажигаются фонари. Со смотровой площадки есть спуск к набережной, прогулка по которой — must do для любого туриста. 8 из 18Жители Самары называют смотровую площадку сквера Пушкина лучшей в исторической части города. Расположенная на высоком берегу, она позволяет увидеть в том числе Струковский сад, в свое время очень понравившийся Александру I. 9 из 18Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на горе Большевик в Южно-Сахалинске расположена на высоте около 600 метров и позволяет любоваться городом и близлежащими сопками. Если пойдете пешком — получите полноценное спортивное восхождение. А можете воспользоваться канатной дорогой, которая работает и летом, и зимой. 10 из 18Смотровая площадка Нижегородского кремля, по словам туристов, позволяет круглый год в любое время суток любоваться прекрасным видом на Стрелку у слияния Оки и Волги, стадион «Нижний Новгород», а также Канавинский мост через Оку. Рядом с площадкой на набережной находится необычная двухметровая «Скамья детства». 11 из 18Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве — одна из самых известных в столице, входит в большинство обзорных экскурсий по городу. Поэтому — а еще благодаря популярности у молодоженов, студентов и байкеров — здесь всегда многолюдно. Вид с обзорной точки действительно открывается отличный: на изгибы Москвы-реки, спортивную арену «Лужники», комплекс «Москва-Сити», гостиницу «Украина», Останкинскую телебашню, здание МИД России, дома-книжки на Новом Арбате и не только. 12 из 18Смотровая площадка в Долине гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчатке) — одно из лучших мест, чтобы любоваться красотой природного ландшафта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взгляду туриста открывается одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире с причудливыми растениями. 13 из 18Со смотровой площадки отеля «Ривьера» в Казани прекрасно видно главную мечеть Татарстана — Кул-Шариф, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе, находящийся на территории Казанского кремля. С этой же точки открывается вид на старейшее сооружение кремля — Благовещенский собор, построенный в XVI веке и долгое время считавшийся главным храмом Казани. 14 из 18На центральном барабане кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске есть отличная смотровая площадка, о которой знают немногие даже среди местных жителей. Но прийти сюда может любой желающий и с высоты около 40 метров неспешно рассматривать виды города. 15 из 18Панорама Екатеринбурга примерно на 25 километров вокруг разворачивается со смотровой площадки бизнес-центра «Высоцкий» на 52-м этаже здания. Для романтически настроенных гостей здесь работают закрытые кабинки со столиками, где можно укрыться от ветра и выпить кофе. 16 из 18Посещение Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее — крупнейшей по установленной мощности электростанции России — отличная возможность увидеть самую высокую в стране и одну из высочайших в мире (242 метра) речную плотину. А лучшая точка для того, чтобы ее сфотографировать, находится как раз на смотровой площадке. 17 из 18″Кто не бывал у памятника Салавату Юлаеву, тот не видел Уфы». Жители города говорят так не только потому, что очень любят национального героя Башкирии и сподвижника Емельяна Пугачева, но и ценят панораму, открывающуюся с этой точки. Со скалы вашему взору предстают река Белая, устье Дёмы и железнодорожный мост. 18 из 18«Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет…» Неслучайно памятник герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» — Бродяге — установили на смотровой площадке Куркутского залива легендарного озера. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Байкал — жемчужину Сибири. 