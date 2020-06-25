Власти Пекина смогут справиться с новой вспышкой COVID-19 и свести к нулю число зараженных к середине-концу июля, считает член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли.

«Благодаря своевременным и решительным мерам профилактики и контроля пекинского правительства нынешнюю вспышку уже удалось в целом взять под контроль. Ожидается, что к середине или концу июля удастся свести к нулю число зараженных», — заявил Чжан Боли газете «Цзянькан шибао».

Он отметил, что благодаря выявлению вспышки на раннем этапе, а также оперативному помещению в карантин и началу лечения зараженных у более чем 90% пациентов заболевание протекает в легкой форме, а состояние тяжелобольных в целом оценивается как стабильное.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции «Синьфади» в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро четверг, за минувшие сутки в Пекине выявили 13 новых случаев COVID-19. С начала новой вспышки на рынке с 11 июня в городе в общей сложности выявили 269 зараженных COVID-19, все они в настоящее время находятся в больницах города, под медицинским наблюдением – 22 бессимптомных носителя вируса.