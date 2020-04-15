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Академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин заявил, что распространение коронавирус в России закончится в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если исходить из опыта, который накоплен, то надо думать, что это июнь месяц, середина июня, когда это должно сойти на нет», — сказал Чучалин.

Он отметил, что сейчас коронавирус в стране набрал потенциал, один зараженный человек передает инфекцию еще двум-трем людям.

Как сообщал «Рамблер», ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Никифоров заявил, что вспышка коронавируса в России закончится к лету.

К утру 15 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 24 490 человек в 84 регионах, за сутки прибавилось 3 388 больных. За прошлые сутки прирост зараженных составлял 2 774 человека, за день до этого — 2 558.

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