Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере телефона человеке, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Спецслужбы, к примеру, могут потребовать детализацию звонков определенного человека в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление. В течение некоторого времени формируется доказательная база. Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации», — отмечает эксперт.

Если группа людей готовит террористический акт, нападение, занимается мошенничеством, то часть доказательств как раз содержится в переписке, поэтому соответствующие структуры могут изучить и ее. Также при необходимости спецслужбы могут установить наблюдение или получить доступ к гаджетам подозреваемого, добавляет он.

При этом Мясоедов отмечает, что для проведения такого масштаба операций нужен большой штат сотрудников, поэтому столь подробную информацию о человеке будут собирать лишь при веских обстоятельствах. Большую ценность данные переписки и просмотренные видео в соцсетях представляют не для сотрудников правоохранительных органов, а для мошенников, которые планируют снять деньги со счета жертвы или ограбить ее, заключил эксперт.