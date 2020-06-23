Одной из главных ценностей для кибермошенников в последнее время стала корпоративная информация, защитить ее при интернет-атаках можно при помощи резервного копирования, при этом чем больше будет копий – тем лучше, рассказал Mpravda.com специалист по информационной безопасности компании Avast Луис Корронс.

По словам эксперта, резервное копирование может нейтрализовать действия злоумышленников. «Если атака будет успешной, и у киберпреступников получится украсть или уничтожить информацию, которая критично важна для компании, резервные копии смогут вернуть данные. Других надежных способов вернуть утраченную информацию нет: если злоумышленники требуют выкуп, далеко не факт, что при его уплате данные вернутся владельцу», — поясняет он.

«Сейчас это как никогда важно, потому что многие сотрудники работают удаленно. Чем больше вы сделаете резервных копий, тем лучше: хранение информации в двух местах, например в облаке и на внешнем жестком диске, может помочь лучше обеспечить безопасность информации», — подчеркнул Корронс, добавив, что для хранения информации можно дополнительно использоваться сетевые хранилища и флэш-накопители.

Примером важности резервного копирования, по его словам, является масштабная атака вируса-вымогателя WannaCry, которая произошла в мае 2017 года и затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.

«Вымогатели нанесли ущерб огромному количеству предприятий по всему миру. Тем не менее, многие компании смогли быстро восстановить свои данные, благодаря вовремя проведенным резервным копированиям. Другим повезло меньше: некоторые организации потерпели значительные убытки из-за простоя в результате атаки. WannaCry показал, что резервное копирование данных может сделать атаку краткосрочной, решаемой проблемой, которая не повлечет за собой долгосрочный масштабный ущерб», — отметил Корронс.

Подводя итоги, эксперт посоветовал руководителям компаний внести автоматическое резервное копирование в свод правил ИТ-безопасности.