Телефонное мошенничество и звонки клиентам банков от якобы представителей финорганизации стали одним из популярных в последнее время способов вывода средств с банковских карт и счетов пользователей.

По словам главы департамента Банка России по информационной безопасности Артема Сычева, этот вид мошенничества стал популярен оттого, что не требует никаких затрат со стороны злоумышленника, играет на доверии потенциальных жертв и рассчитан на слабую финансовую грамотность населения.

По словам Сычева, объем хищений средств физлиц будет увеличиваться, но не только за счет количества мошеннических действий. Метод выявления стал точнее.

«У нас поменялась форма статистики, мы конкретизировали, что в эту форму должно попадать и дополнительно подтверждаться потоком информации, которая к нам приходит. Что касается СБП (система быстрых платежей), там уровень фрода нулевой — действующая система защиты хорошо справляется», — пояснил Сычев «Российской газете».

Эксперт также отметил, что жертвами телефонных мошенников становятся не только пенсионеры, но и экономически активное население в возрасте 28-55 лет, активно пользующееся соцсетями и технологическими новинками.

«…один из видов такого обмана — это использование в соцсетях постов якобы от имени друзей или от имени друзей друзей, что нужна помощь, срочно нужны деньги до зарплаты или на какое-то мероприятие или нужна якобы благотворительная помощь. Злоумышленники создают в соцсетях атмосферу доверия и пользуются ее плодами», — добавил специалист по инфобезопасности.

Сычев настаивает, что главной защитой от мошенников может и должно стать критическое мышление, отсутствие импульсивных сиюминутных действий и решений. Несмотря на то, что средний объем подобного рода мошеннических действий не превышает 10-15 тыс. руб., защитить себя и от них можно.

«Не спешите, не принимайте сиюминутных решений. Это относится и к вашим действиям в соцсетях. Нужно перепроверить, что на самом деле стоит за сообщением о просьбе помочь деньгами в Facebook, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Если, например, это просьба друга, просто перезвоните ему и выясните, действительно ли он размещал такой пост», — порекомендовал эксперт.

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