Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее. Такие возможности нужны «умным» телевизорам, чтобы они могли воспринимать команды жестами или голосом, к примеру, включить приложение, переключить телеканал, включить или выключить телевизор, сделать громче или выключить звук, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Голосовые возможности, как правило, есть во всех современных умных телевизорах.