Властям Пекина необходимо найти и протестировать всех, кто был на оптовом рынке «Синьфади», а зараженных и их близкие контакты как можно скорее изолировать, заявила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.

«Выполняемая в настоящее время работа властей Пекина в области профилактики и контроля над эпидемией крайне своевременна и целесообразна. В этой борьбе есть два ключевых момента, во-первых, необходимо проверить все товары на рынке «Синьфади», и далее необходимо тщательно проследить происхождение товаров, образцы которых покажут положительный результат. Эту работу непременно нужно выполнить до конца, так как это крайне важное звено в выявлении источника заболевания», — заявила Ли Ланьцзюань газете «Цзянькан шибао».

Во-вторых, по ее мнению, «необходимо использовать технологии больших данных, чтобы найти и протестировать всех людей, которые были на рынке, и как можно скорее изолировать всех зараженных и их близкие контакты».

Она добавила, что нынешнюю вспышку можно сдержать и контролировать, если ничего не упустить.

Ли Ланьцзюань пояснила, что для того, чтобы контролировать инфекционное заболевание, прежде всего необходимо найти и взять под контроль источник инфекции, непременно нужно найти всех зараженных, которые были на рынке «Синьфади», и не следует бояться, что число зараженных может быть большим, нужно бояться кого-то или что-то пропустить».

«Стоит только найти и изолировать всех инфицированных людей, которые были на рынке, изолировать всех, кто был с ними в контакте, не упустить источник инфекции, тогда можно избежать сильного распространения эпидемии», — указала она.

Эксперт подчеркнула, что успех этой работы напрямую связан с тем, можно ли будет контролировать эпидемию на следующем этапе. Если же источник инфекции будет пропущен, это приведет к тому, что некоторые люди, сами того не зная, будут и дальше заражать других, и тогда существует возможность дальнейшего распространения эпидемии.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случаев COVID-19 и три бессимптомных носителя. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 158 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.