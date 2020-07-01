Соучредитель и генеральный директор сервиса по бронированию гостиниц Сэм Шэнк, рассказал о том, что нужно сделать при регистрации в отеле или выезде из него, сообщает Travel & Leisure.

Ранний заезд, поздний выезд, курортный сбор

«При бронировании гостиницы помните, что некоторые объекты размещения готовы изменить стандартные правила регистрации заезда и выезда», — говорит эксперт. При запросе этой опции, по словам Шэнка, лучше всего быть гибким в отношении типа номера, так как это увеличит вероятность того, что отель сможет выполнить вашу просьбу. “Я обнаружил, что ранняя регистрация заезда и поздняя — отъезда порой дается легко, если красиво попросить, — говорит он. — Но будьте готовы обменять номер определенного типа на раннее заселение».

Иногда дополнительные расходы, такие как курортный сбор, неизбежны. Стоит заранее знать о них заранее, чтобы включить эти платежи в свои расходы. «Курортные сборы, к сожалению, становятся все более распространенными, — говорит Шэнк. — Я всегда спрашиваю, являются ли они обязательными, и иногда выясняется, что их можно не платить».

Как получить лучший номер за меньшие деньги

«Всегда помните о своем полноценном сне во время путешествия — это, в конце концов, ваше время, чтобы восстановить силы и расслабиться, — говорит эксперт. —У меня очень чуткий сон, поэтому я прошу комнату подальше от лифта, на верхнем этаже, с видом на наименее оживленную улицу или внутренний двор».

Также он рассказывает о том, как повысить комфорт своего проживания: «В отеле, вероятно, будет несколько улучшенных номеров, в которые нужно кого-то заселит. Этим кем-то можете оказаться и вы, так что стоит вежливо попросить».

Правда, по его словам, не нужно отдавать слишком много денег за повышение категории номера. «У вас должен быть максимальный порог для суммы, которую вы готовы заплатить, — говорит Сэм Шэнк. — Мое правило, основанное на опыте: он составляет 10 процентов от стоимости номера».

Кошелек, телефон, ключи, чаевые

«Вы когда-нибудь останавливались перед выходом из дома и шептали: “кошелек, телефон, ключи». Если нет, но постоянно забываете вещи, стоит начать, — поясняет эксперт. — Тот же самый принцип применяется, когда вы выписываетесь из гостиничного номера». Он рассказывает, что оставил в гостиничных номерах множество зарядных устройств, и теперь перед выездом проверяет каждую розетку.

Также по его словам, стоит поблагодарить горничных перед отъездом. «Мы инстинктивно даем чаевые официантам, барменам, парикмахерам и водителям такси, — говорит эксперт. — Оставлять чаевые для горничных также должно войти в привычку. Если вы не делали этого, когда жили в отеле, стоит оставить деньги в номер при выезде. Горничные делают столько же, сколько и все, чтобы обеспечить отличный отдых».