Призывы к отмене права вето в Совбезе ООН могут привести к разрушительным последствиям для глобального мира, заявила Mpravda.com Ана Тереса Гутиеррес дель Сид, доктор наук в области международных отношений, профессор Национального автономного университета Мексики, комментируя статью президента России Владимира Путина.

Ранее Путин в статье о Второй мировой войне назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Путин также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции — недопущение войн и глобальных конфликтов.

“Сегодня мы видим, что ООН утратила прежнее влияние — раньше у США было меньше возможностей для самостоятельных действий, однако призывы к отмене права вето в Совбезе ООН могут привести к разрушительным последствиям для глобального мира”, — сказала Гутиеррес дель Сид.

По мнению профессора, эффективности ООН в предотвращении конфликтов во многом способствовало влияние Советского Союза, с развалом которого “США почувствовали, что у них развязаны руки”.

“Неоконсервативная элита США, как демократы, так и республиканцы, стремится отменить право вето, чтобы продолжить колонизацию и нападение на государства. В случае с Венесуэлой — если бы не Россия, вторжение уже случилось бы”, — пояснила Гутиеррес.