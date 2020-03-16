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Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует носить маску, а пожимать руки, обниматься и целоваться при встрече не стоит, также не надо стоять лицом друг к другу в общественном транспорте, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

«Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, но все-таки стоит их носить. Ими сложно пользоваться сердечниками или пожилым людям, потому что это затрудняет в какой-то степени дыхание. Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо», — сказал Ревич.

Он отметил, что некоторые маски эффективны один час, а некоторые — четыре часа.

«Второе — это поменьше целоваться при встрече и обниматься, как со знакомыми, так и с малознакомыми людьми. Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу», — добавил эксперт.

Собеседник агентства также напомнил рекомендацию чихать в локоть, чтобы предотвратить заражение других людей.

Ревич добавил, что даже минимальные меры в комплексе разных мер снижают возможность передачи инфекции.

«Но на какое-то число уменьшится количество людей, которые могут заболеть. Даже минимальные меры, когда их много, и когда люди их понимают, это становится эффективным», — сказал ученый.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

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