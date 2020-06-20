Россия надёжно защищена от ударов стратегической авиации США через Северный полюс современными комплексами противовоздушной обороны, но группировку сил и средств надо усиливать из-за возросшей активности стран НАТО в Арктике, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике, сообщил газете «Известия», что США отрабатывают нанесение ударов по России именно по кратчайшему расстоянию между странами через Северный полюс.

«В этой связи Россия предпринимает меры, особенно в последние годы, по усилению группировки сил и средств противовоздушной обороны Северного флота», — сказал Коротченко Mpravda.com.

По его словам, на Северном флоте сформированы дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и модернизированными комплексами С-300, которые развёрнуты на Новой Земле, в Тикси и других приарктических территориях.

Как отметил эксперт, Северный флот в последние годы активно получает на вооружение зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», основная группировка которых развёрнута на Кольском полуострове. Он добавил, что в конце 2019 года был заключён контракт на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года с приоритетной поставкой комплексов «Тор» в арктический регион.

Также на арктических рубежах России находятся новые радиолокационные станции, к примеру, «Небо-М», способные за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели и выдавать целеуказание.

«С арктического направления мы защищены, но группировку сил и средств надо усиливать, потому что мы наблюдаем особую активность стран НАТО в этом регионе», — сказал Коротченко.

По его словам, российские планы по освоению Арктики и Северного морского пути вызывают резкое неприятие Вашингтона, поэтому схемы воздушной войны с Россией будут совершенствоваться, и нам, следовательно, необходимо улучшать защиту.