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В России как развитие, так и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем в Европе, заявил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала «Россия 24».

«Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение», — отметил он.

По мнению Малышева, избежать взрывного роста числа зараженных помог своевременно введенный режим самоизоляции.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, от заболевания умерли 972 пациента, поправились 10 286.

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