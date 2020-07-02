Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом. От крушения и неминуемых сотен жертв Airbus A-320 авиакомпании «S7» и Boeing-777 «Emirates Airlines» отделяли лишь 150 метров. Однако в последний момент вмешались диспетчеры и катастрофы удалось избежать. Мы попросили прокомментировать расшифровку их переговоров заслуженного пилота Олега Смирнова.

По данным телеграм-канала «112», авиалайнер российской компании вылетел из Ростова в Москву по расписанию. В это же время в этом же квадрате совершал полет из Осло в Дубаи Boeing-777 «Emirates Airlines». Курсы авиалайнеров не должны были пересекаться. Однако возникшие проблемы при наборе высоты у Airbus авиакомпании «S7» спровоцировали пересечение курсов, что в итоге привело к опаснейшему сближению.

Данные расшифровок мы попросили прокомментировать экс-замминистра гражданской авиации СССР, заслуженного пилота Советского Союза, главу комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова.

Д1: Посмотрите на «Сибирь» и «Эмираты»!!!

Д2: чё за ……..???

– Здесь мало что можно прокомментировать, лишь стоит обратить внимание на ощущение, что диспетчеры будто спохватились и в последний момент увидели, что что-то идет не так. Неужели поздно спохватились? Если это так, то налицо грубейшее нарушение.

После этого в расшифровке переговоров диспетчеров указывается, что они сделали попытку предупредить Boeing-777 «Emirates Airlines». Но безуспешно.

Д: Смотрите на Сибирь!

— Здесь видны попытки обратить внимание на борт российской авиакомпании, это Airbus A-320 «S7». Очевидно, они уже были в зоне прямой видимости. Но, они не отозвались, видимо.

Отметим, что в тексте переговоров указана причина такого поведения – они приняли крики диспетчеров за фоновый шум либо помехи и продолжили полет.

Д: Сибирь 2126, снижайтесь, эшелон 350, конфликтное движение, немедленно. Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 350 немедленно, конфликтное движение!. Сибирь 2126 отверните вправо на 50 градусов!

Говорит про снижайтесь, потом про отверните. – что это значит? Нервничают?

Диспетчер говорит про «эшелон 350». Это значит, что он просит «Сибирь» немедленно снизиться на 35 тысяч футов, или 10600 метров. И для большей надежности еще и повернуть в строну. То есть диспетчер просит не только изменить высоту, но и курс.

S7 А320: Отворачиваю вправо 50 градусов, снижаюсь эшелон 350

— Тут мы видим, что в отличие от второго борта, пилоты «Аэробуса» российской авиакомпании сразу восприняли слова диспетчеров и принялись исполнять их инструкции.

Д: Эмират 160, отверните вправо на 50 градусов! Сибирь 2126, ускорьте снижение!

S7 А320: Понял: ускорить снижение, Сибирь 2126

— Здесь отчетливо прослеживается, что диспетчеры немного нервничают. Это заметно, как они просят А320 ускорить снижение. Те исполняют инструкцию.

Далее в расшифровке переговоров указывается, что на борту Boeing-777 «Emirates Airlines» сработал аварийный сигнал, оповещающий об опасном сближении. Указывается и то, что расстояние сократилось до критического – 150 метров, это вдвое меньше предельно допустимого.

Э B-777: Опасное сближение! Отворачиваю вправо на 50 градусов Эмират 160!

– Диспетчеры все еще не оставляют попыток докричаться до Boeing-777 авиакомпании «Emirates Airlines».

После этой фразы текст переговоров заканчивается. Известно, что самолеты удачно разошлись – трагедии в последний момент удалось избежать.

– Хочу отметить, что не смотря на видную первоначальную растерянность, диспетчерам удалось взять ситуацию под контроль. В итоге катастрофы с сотнями жертв в небе над Ростовым удалось избежать. Теперь слово за комиссией, которая будет расследовать это дело. Главной вопрос: что привело к такой катастрофической ситуации, — говорит Олег Смирнов.

Между тем, сообщается, что специальная комиссия уже занята проверкой действий диспетчеров. Появилась и одна из версий — диспетчеры аэропорта поздно распознали опасность сближения.