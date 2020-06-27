Пятая часть федерального бюджета уйдет на трансферты Пенсионному фонду России. В 2021 году поступления в ПФР из казны увеличатся на 1 трлн рублей, следует из основных характеристик бюджета фонда. Из-за пандемии дефицит углубился: сокращения и снижение зарплат уменьшили поступления в фонд. Получается, что проведенное ранее повышение пенсионного возраста – под знаком необходимости уменьшать дефицит ПФР – оказалось напрасным: «дыра» в пенсионной системе только растет. «» выяснял, насколько такая финансовая ситуация угрожает нынешним и будущим пенсионерам.

Солидарная пенсионная система менее чем на 60% обеспечивает сама себя: 4,12 трлн из 9,67 трлн доходов ПФР предоставит в следующем году федеральный бюджет.

Напомним, что в докризисной редакции проекта бюджета ПФР в 2021 году предполагалось, что федеральная поддержка увеличится на 768 млрд рублей из федеральной казны. В уточненном проекте сумма выросла до 992 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт вырастет еще больше – ПФР получит по 4,3 трлн рублей ежегодно. Таким образом, доля федеральных дотаций в бюджете фонда составит около 42%, хотя с 2017 года зависимость ПФР от бюджета страны снижалась с 45 до 36%.

При этом доходы бюджета России стремительно уменьшаются на фоне низких цен на нефть. В 2020 году дефицит казны может составить около 5,6 трлн рублей вместо ранее планировавшегося профицита в 900 млрд рублей. При этом расходы бюджета на этот и следующий год планируется зафиксировать на уровне 19,7 трлн рублей, предлагается в общенациональном плане восстановления экономики. Значит, трансферт в ПФР на 4,3 трлн рублей займет почти 21% в расходах федеральной казны.

Положение ПФР ухудшилось на фоне коронакризиса и введения антикризисных мер. Правительство снизило тариф страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса. Ставка взносов в Пенсионный фонд для малых и средних предприятий сократилась с 22 до 10% от зарплаты. Из-за этого ПФР в следующем году не досчитается 387 млрд рублей: их и компенсируют из федерального бюджета.

«Пенсионный фонд России получает доходы из страховых взносов и от продажи активов, но этих доходов не хватает, чтобы покрыть дефицит, — отмечает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — А не хватает отчасти потому, что, по некоторым оценкам, около трети работающих россиян получают «серые» зарплаты и недоплачивают взносы в ПФР. Поэтому для восполнения дефицита своего бюджета Пенсионный фонд обращается к государству, которое ему перечисляет трансферты из федеральной казны».

Бюджет ПФР все последние годы был дефицитным. «Этот дефицит до сих пор не слишком критичен для того, чтобы возникли проблемы с выплатами пенсий, но все-таки довольно значителен: в 2019 году он составил примерно 0,25% ВВП, и почти 40% его расходов покрывалось с помощью трансфертов из госбюджета. Поправить ситуацию было призвано повышение пенсионного возраста. По расчетам авторов пенсионной реформы, в будущем дефицит ПФР не должен был оказаться критичным настолько, что государство в один «прекрасный» день перестало бы исполнять обязательства по выплате пенсий», — добавила эксперт.

Однако, как теперь становится ясно, пенсионный возраст в стране поднимали зря: дефицит бюджета ПФР не только не уменьшается, а стремительно растет. Соответственно, все большая доля всех федеральных доходов должна направляться на содержание нынешних пенсионеров. Такими темпами на повестку дня может встать вопрос о новом повышении пенсионного возраста: скажем, до 67 лет.

Впрочем, по словам Мильчаковой, так как пенсионная реформа уже осуществляется, маловероятно, что возраст выхода на заслуженноый отдых будут двигать еще выше, чтобы покрывать дефицит бюджета ПФР. «Скорее наоборот, если государство, благодаря программе материнского капитала и принятым в текущем году мерам поддержки семей с детьми, сможет со временем преодолеть негативные тенденции в демографии, то возможно, что пенсионный возраст даже будет снижен. Этот вариант развития событий в ближайшее время нереален, но возможен в будущем. Во всяком случае такой вариант более реален, чем еще более существенное увеличение возраста выхода на пенсию», — подытожила наша собеседница.