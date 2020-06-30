В 2020 году плановое повышение платежей за коммунальные услуги планируется провести только один раз — в июле. Решение было принято задолго до официального объявления пандемии. И, казалось бы, ничто не мешало правительству заморозить тарифы. Однако не случилось. Эксперт прокомментировал нам, чем опасно повышение тарифов.

Каждый год правительство России выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону (это именно конечный платеж, то есть стоимость ресурса, умноженная на количество потребленного ресурса). А уже регионы устанавливают стоимость отдельных видов коммунальных ресурсов, действуя таким образом, чтобы при неизменном уровне потребления «прибавка» к общему платежу укладывалась в рекомендуемые правительством размеры.

— Распоряжение правительства России от 29 октября 2019 года № 2556-р установило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год, — говорит исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева: — В среднем по стране, как и в прошлые годы, рост составит около 4%. Самые высокие показатели роста платы установлены для Чеченской Республики — 6,5 %, Кабардино-Балкарии — 5,4%, Республики Дагестан — 5,2%, Ингушетии — 5,1 %, Москвы – 5 %. Надо отметить, что в Москве на протяжении нескольких последних лет плата за жилищно-коммунальные услуги растет быстрее, чем по стране в целом. А Санкт-Петербург, который в прошлом году опережал страну по росту коммунальных платежей, нынче демонстрирует умеренные темпы — 3,8 %. Наименьший рост платежа, в соответствии с распоряжением правительства, предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%.

Повышение тарифов ниже уровня, установленного правительством, произойдет в: Алтайском крае, Астраханской области, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Курской области, Магаданской области, Мурманской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Смоленской области, Тульской области, Ульяновской области. В двух субъектах было принято решение перенести рост тарифов на более поздний срок

Напомним, что в период пандемии 6 субъектов временно отменили или отложили уплату взносов за капитальный ремонт. Так что «возвращение» взносов вместе с повышением платежей существенно «утяжелит» платежки жителей Москвы, Московской, Кировской, Пензенской и Ростовской областей, а также жителей Бурятии. «Необходимо совершенствовать и процесс госрегулирования коммунальных платежей, — говорит Светлана Разворотнева. — Возможно, стоит полностью передать полномочия по формированию тарифов на региональный уровень..Плановое ежегодное повышение тарифов само по себе раскручивает инфляцию и создает социальное напряжение».