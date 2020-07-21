Доклад комитета парламента Великобритании неблагоприятен для Бориса Джонсона, так как в нем говорится о возможном влиянии РФ на Brexit, а нынешний глава правительства в то время руководил кампанией по выходу страны из ЕС, что же касается в целом обвинений в адрес Москвы — они бездоказательны и размыты, заявила Mpravda.com руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.

«Этот доклад был готов полтора года назад — весной 2019 года, однако когда Джонсон пришел к власти, то публикацию этого доклада задержали. Он был готов к обнародованию в ноябре перед декабрьскими досрочными парламентскими выборами, но тогда правительство во главе с Джонсоном отказалось выпустить его в свет», — сказала Ананьева.

Затем, напомнила она, был сформирован новый состав парламента и новый состав комитета по разведке и безопасности.

«Доклад формируют накануне роспуска парламента на летние каникулы. То есть правительство сделало все, чтобы оттянуть публикацию этого доклада», — отметила эксперт.

По словам собеседницы агентства, можно понять, почему британское правительство оттягивало обнародование доклада: «В докладе содержатся обвинения, что Россия пыталась воздействовать на общественное мнение в пользу Brexit. А Джонсон, ныне глава правительства, тогда был главой кампании за выход Британии из ЕС. Поэтому доклад для него неблагоприятный».

С другой стороны, добавила Ананьева, в докладе упомянуто, что лидер оппозиции Джереми Корбин перед выборами обнародовал материалы о переговорах правительства консерваторов с Вашингтоном о новом торговом соглашении.

«Из него ясно, что консервативное правительство готово было согласиться на приватизацию национальной службы здравоохранения, а это служба дорога сердцу британцев, пусть они и не очень ею довольны. Поэтому доклад для нынешнего правительства не очень благоприятен», — сказала политолог.

Что касается содержания доклада, посвященного России, то ничего нового, по мнению Ананьевой, в нем нет.

«Очень много в этом докладе затушевано, конкретики нет. Авторы доклада объясняют его краткость тем, что секретные сведения вынесены в приложение, а оно будет доступно только узкому кругу лиц, поэтому он носит довольно общий характер с бездоказательными обвинениями», — сказала она.

Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью Mpravda.com, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Во вторник официальный представить МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании, назвав его «русофобией в фейковой огранке».