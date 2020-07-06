Ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев назвал пустым заявление о подготовке Военно-морских сил Украины к полномасштабным боевым действиям с Россией, так как реальные морские силы у украинской стороны отсутствуют.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины (ВМС) Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» заявил, что боевой флот готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. В частности, по его словам, Украина намерена «вернуть» Крым, а также готовится к войне с Россией. Контр-адмирал подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

«Подобное пустое эпатажное заявление сделано исключительно с целью привлечь к себе внимание и как недавно назначенного лица громко заявить о себе. С точки зрения практики за таким заявлением ничего не стоит, потому что военно-морские силы у государства Украина в классическом понимании отсутствуют. Есть некий набор представителей различных родов сил военно-морского флота, таких как морская пехота, морская авиация, надводные силы, но на самом деле они как таковые существуют в купированном, а иной раз в экзотическом виде», — сказал Mpravda.com Горбачев.

По его словам, нынешнее состояние ВМС Украины можно характеризовать исключительно как силы, способные обозначить прикрытие морской границы территориальных вод.

«Сегодня Военно-морские силы Украины находятся в удручающем состоянии, и оказать какое-то противодействие, я уже не говорю о сопротивлении, эти опереточные ВМС совершенно неспособны», — сказал эксперт.

По его мнению, подобное заявление сделано с целью привлечь внимание третьей стороны, прежде всего блока НАТО, к украинском военному флоту.

«Подобного рода заявления демонстрируют готовность Украины к попыткам провокаций на Черном и Азовских морях, с целью привлечь третьи силы в Черноморский регион. России же абсолютно нет смысла развязывать какие-то действия в отношении Украины, тем более по таким выдуманным поводам, как восстановление водоснабжения полуострова. Это стремление Киева выдать желаемое за действительное. Из-за Северо-Крымского канала никто воевать не будет, а вот провокации с украинской стороны вполне возможны», — подчеркнул эксперт.