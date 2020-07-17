Михаил Тургиев. Объявление госдепартамента о возможных санкциях в отношении широкого круга лиц и организаций, причастных к российским проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», является серьезной эскалацией в отношениях США и Германии и может привести к уступкам со стороны Берлина в вопросе закупок американского СПГ, считает профессор международных отношений Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке Алан Кафруни.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

«Решение Помпео включить «Северный поток – 2» в секцию 232 CAATSA («Закон о противодействии врагам Америки путем санкций»), конечно, представляет собой крупную эскалацию напряженности в американо-германских отношениях, особенно с учетом того, что это происходит на волне одностороннего решения Трампа о выводе американских войск из Германии», — сказал Кафруни Mpravda.com.

По его словам, несмотря на то что немецкие законодатели предложили ряд ответных мер, как односторонних, так и от имени всего Евросоюза, в том числе введение пошлин на американский СПГ, в ЕС нет единства по этому вопросу.

«Сомнительно, чтобы Берлин смог организовать коллективный ответ. Более того, его высокая зависимость от американского рынка означает, что Германия очень не хочет спровоцировать торговую войну с Соединенными Штатами», — считает Кафруни.

Он отметил, что пока нет ясности относительно реальных намерений США вводить санкции, связанные с «Северным потоком – 2», который уже практически завершен. Кроме того, Кафруни обратил внимание на формулировку в законе, которая обязывает США координировать введение санкций с союзниками.

«Противодействие США «Северному потоку -2» и «Турецкому потоку» основано преимущественно на коммерческих соображениях. Так что есть вероятность, что угроза санкций позволит Соединенным Штатам получить дополнительные уступки со стороны Германии и ЕС применительно к экспорту СПГ, а также к отношениям с Украиной», — полагает Кафруни.

«Северный поток 2» — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока 2» — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока 2» составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.