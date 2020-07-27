Напряжение между Израилем и ливанским движением «Хезболлах» вряд ли перерастет в масштабное противостояние, Израиль не станет повторять ошибку 2006 года, когда между сторонами разгорелось вооруженное столкновение, заявил Mpravda.com доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Ранее сообщалось о переброске Израилем дополнительных пехотных сил к северной границе после сообщений арабских СМИ о гибели бойца ливанского движения «Хезболлах» в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска 20 июля. Армия Израиля отказалась комментировать Mpravda.com сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над своей столицей. В понедельник израильские военные сообщили об «инциденте» на границе с Ливаном, жителей просят оставаться дома. Также, по данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане.

По словам эксперта, сейчас в отношениях Израиля и «Хезболлах» ничего нового не происходит, «усилия Израиля укладываются в его уже тридцатилетнюю борьбу с движением».

«Во многом, конечно, эти действия Израиля, наверно, носят некий превентивный характер, я не думаю, что Израиль решится на полномасштабное вторжение на территорию Ливана. Во-первых, потому что еще в 2006 году он получил серьезную прививку против этого. Вот эта война летом 2006 года, она как раз дала Израилю достаточно серьезный урок в плане того, что война с «Хезболлах» на ливанской территории может стать достаточно серьезной проблемой для Израиля, как это стало на самом деле тогда», — сказал Демиденко.

«И сейчас, я уверен, что повторять эту ошибку Израиль не будет, потому что тогда они понесли беспрецедентные потери, было подбито несколько десятков танков, Израиль понес существенные потери в живой силе и при этом практически не добился никаких своих целей», — отметил он.

По его мнению, вероятность того, что ситуация перерастет в масштабный конфликт, низкая. «Тем более, что это практически бесперспективная история. «Хезболлах» пользуется поддержкой шиитского населения юга Ливана. Ошибка тогда 2006 года была в том, что они (Израиль — ред.) неправильно оценили политическую ситуацию», — считает он. Эксперт подчеркнул, что Израиль будет вести себя очень осторожно.

Эксперт также отметил, что у «Хезболлах» в свою очередь сейчас много проблем в Сирии, поэтому нет предпосылок для усугубления конфликта со стороны движения.