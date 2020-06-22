Победа на парламентских выборах правящей Сербской прогрессивной партии обусловлена доверием к ее лидеру, президенту Александру Вучичу, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Согласно предварительным результатам выборов, коалиция сил, объединенных вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Вучича, побеждает с результатом свыше 60% и получает в парламенте порядка 190 мандатов (из 250). Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича получает 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%.

«Вучич — добросовестный и честный политик, он не относится к тем, кто разбрасывается обещаниями. У Сербии достаточно сложное положение, потому что на нее оказывают очень сильное давление извне, от Евросоюза, от США и от соседних государств. Я думаю, безусловно, другой альтернативной фигуры на данный момент не просматривается», — сказал он Mpravda.com.

«Он искренне беспокоится о национальных интересах, потому что во многих соседних странах руководители больше пекутся о собственном авторитете и так называемых евроатлантических интересах. Он же отстаивает твердо и ясно сербские национальные интересы, делает он это откровенно и проявляет при этом мужество. Я думаю, что население это видит и доверяет ему судьбу Сербии», — подчеркнул он.

Что касается выполнения экономических обещаний, он искренне хочет это сделать, отметил Оленченко, и стремится к этому, но надо учитывать помимо внутренних трудностей общую обстановку в регионе и в мире, которая усложнилась в связи с пандемией.