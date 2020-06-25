Варшава, как и Вашингтон, понимает возможные негативные последствия перебазирования на территорию Польши ядерного оружия США, и это нашло отражение в заявлении польского президента Анджея Дуды, заявил Mpravda.com главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Выступая накануне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Дуда заявил, что у Соединенных Штатов нет планов перебазирования в Польшу ядерного оружия из Германии. По словам польского лидера, это никогда не было темой его дискуссий с Трампом.

«Стоит учитывать контекст встречи, в частности, заявление Трампа о том, что США намерены вывести войска из Германии и перебросить их в Польшу. Уже одно это обстоятельство способно резко обострить взаимоотношения с Россией. Если встанет еще и вопрос о ядерном оружии, боюсь, это может повлечь самые непредсказуемые последствия», — прокомментировал российский эксперт.

По его мнению, и Вашингтоне понимают, что, «если на территории Польши будут размещены американские баллистические ракеты, способные долететь до Москвы в считанные минуты, то в условиях неотвратимой войны у России не останется другого выбора, кроме превентивного удара». «Если я верно понял, то Дуда также понимает возможные последствия — отсюда и это заявление», — отметил Батюк.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.