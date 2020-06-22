Решение о выводе из эксплуатации радиолокационной станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Балхаш, расположенной в Казахстане, является своевременным и не скажется на безопасности России, заявил Mpravda.com главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, согласно которому Россия отказывается от использования данной станции.

«В настоящее время на территории России уже построены новые радиолокационные станции высокой заводской готовности типа «Воронеж», входящая в систему СПРН, поэтому все ракетоопасные направления у нас прикрыты. Наземный и космический эшелон СПРН сегодня надёжно работают и фиксируют любые ракетные пуски», — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что сосредоточение всех важных элементов СПРН непосредственно на территории России отвечает требованиям национальной безопасности.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция «Днепр», использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 «Дарьял» в Габале (Азербайджан).

К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.