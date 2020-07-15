Азербайджанское общество предсказуемо отреагировало на обострение ситуации на границе с Арменией, выйдя на массовую акцию в Баку, всплеск патриотических настроений быстро угаснет, когда эскалация прекратится, заявил Mpravda.com старший научный сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

«Это реакция на ситуацию, реакция прогнозируемая, в апреле 2016 года, когда несколько дней было обострение и шли бои, реакция азербайджанского общества была аналогичной. Общество накачано, любой повод будет использован в подобном ключе. Единственные, кто могут играть и маневрировать такими чувствами – это власти Азербайджана»,- сказал Муханов.

Как он отметил, ситуация в азербайджанской столице, где молодежь вышла на несанкционированную акцию, чтобы поддержать армию, развивается по традиционной схеме: «чтобы снизить накал критики внутренней политики, чтобы сменить вектор внимания, всегда показывают обществу внешнего врага, для консолидации этого общества».

Муханов сказал, что нынешнее обострение на границе отличается серьезностью. «События показывают, что обострение очень серьезное: задействованы и артиллерия, тяжелая техника,- это явно превышает уровень банального и традиционного боестолкновения на границе, к которым все эксперты привыкли и которые повторяются»,- сказал он.

Власти положительно воспримут действия молодежи, вышедшей на митинг, считает эксперт. «Реакция азербайджанских властей будет положительная, потому что это показывает заинтересованность общества, второй момент: как это будет использоваться. Это связано с длительностью обострения. Если на границе удастся прекратить бой с тяжелыми единицами, тогда ситуация вернется в обычное русло и этот всплеск патриотических настроений достаточно быстро угаснет»,- сказал Муханов.

Молодежь в Баку вышла на несанкционированный митинг, чтобы поддержать армию. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию».

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.