Появление фейковых новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях — попытка оказать психологическое воздействие на российских дипломатов и помешать их работе, это в духе «холодной войны», считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан.

«Это типично в духе «холодной войны». Это связано, прежде всего, с попыткой оказания психологического воздействия на наших дипломатов путем запугивания, угроз, всевозможных каких-то фейков на основе полных небылиц. Главное – это помешать работе наших дипломатов. Это стандартная процедура американской контрразведки сделать все возможнее, чтобы человек, то есть конкретно в данном случае дипломаты, которые работают на территории Соединенных Штатов, его держать, как они выражаются, off balance, то есть в состоянии неуверенности, страха, запуганном короче говоря», — сказал Орджоникидзе Mpravda.com.

Он отметил, что такими же способами США пользовались в 70-х годах прошлого века в период «холодной войны». «Максимально затруднить работу наших дипломатов по объективному освещению событий в стране пребывания, в данном случае в США. Естественно, используют для этого дела всевозможные фейки надуманные в отношении нашей страны», — подчеркнул эксперт.

По мнению Орджоникидзе, от властей США не последует серьезной реакции на требование российского посольства.

«Они ничего не будут делать, не будут реагировать, скажут «частное издание написало, и все, а мы ни при чем». Мы знаем эти штучки. А частные издания всегда пишут, как правило, особенно New York Times, под диктовку ФБР, что касается деятельности наших дипломатов», — отметил он.

Он добавил, что американцы всегда понимают только противодействие, «когда им такое же устраивают в Москве, вот тогда они понимают и прекращают давление».

«Я думаю, что наши дипломаты к этому были готовы, они это ожидали и встретили во всеоружии, что называется», — заключил эксперт.