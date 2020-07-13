Правительство Польши после победы на президентских выборах Анджея Дуды продолжит курс на сближение с Вашингтоном и «сдерживание» Москвы, однако это будет продолжаться лишь до тех пор, пока внутри Соединенных Штатов не начнутся серьезные проблемы, заявил Mpravda.com политолог, экс-руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко.

По итогам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий Дуда лидирует на выборах президента Польши, за него проголосовали 51,21% избирателей. Его оппонент Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов.

«Относительно России будет продолжаться прежний курс с ее крайней русофобией. Будет завершен снос всех памятников. Европа очень настороженно относится к победившей в Польше Партии и польскому президенту, но европейским странам сейчас не до внешней политики как таковой. Европа больше сосредоточена на себе, нежели это было до пандемии коронавируса», — прокомментировал Бондаренко.

Как отметил эксперт, Польша «всегда считала себя 51-м штатом США», о чем свидетельствует ее готовность «принимать сколько угодно американских войск, вкладываться в строительство военных баз США — лишь бы только выстраивать проблемы России».

«Политика абсолютно безумная, однако она будет продолжаться ровно до тех пор, пока не начнутся серьезные проблемы в Америке. Как только вспыхнут серьезные проблемы, в Польше, как и в других странах, закончится вся русофобия в течение 24 часов», — полагает Бондаренко.

По мнению российского эксперта, на президентских выборах в Польше одержала победу «самая русофобская партия из возможных», которая, кроме того, «с большим подозрением относится к проевропейским инициативам, к Брюсселю, к Берлину». «Село победило город. В городах везде победил Тшасковский, либеральный мэр Варшавы. Вся польская элита — русофобы, однако победила наиболее ярко выраженная русофобская партия. С Тшасковским, по крайней мере, можно было вести диалог. С Дудой говорить не о чем», — резюмировал Бондаренко.