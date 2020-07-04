Совет ЕС при составлении списка стран, рекомендованных для снятия ограничений на поездки, руководствовался, в том числе, прозрачностью предоставляемой государствами статистики и возможностью массового тестирования граждан, заявил Mpravda.com эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена www.schengenvisainfo.com Гранит Садику.

К примеру, Таиланд вошел в список ЕС, а Вьетнам нет, несмотря на то, что в последнем зафиксировано меньшее число инфицированных.

«Во Вьетнаме зарегистрировано меньше случаев инфицирования, но и тестов проведено гораздо меньше (2 812 тестов на 1 миллион граждан). В то же время в Таиланде было протестировано в три раза больше людей (8 648 на миллион граждан)», — сказал собеседник агентства.

Другим фактором, по его словам, стало то, что власти Вьетнама не сообщали о числе скончавшихся в результате вируса. «В ЕС, возможно, сочли, что правительство скрывает реальные цифры и недостаточно проверяет людей для того, чтобы иметь достоверную оценку ситуации», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все критерии, на основании которых Евросоюз составляет списки, известны, туда не входят политические мотивы.

«Вот три критерия, на которых ЕС основывается при составлении списка: среднее число случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей, стабильная или снижающаяся тенденция распространения вируса за тот же период по сравнению с предыдущими 14 днями, а также общая реакция на кризис с учетом таких аспектов, как тестирование, отслеживание контактов, локализация, отчетность по данным, надежность имеющейся в открытом доступе информации и источников данных», — сказал Гранит Садик.

Совет ЕС с 1 июля рекомендовал снять ограничения на поездки в Евросоюз для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Россия и США в этот первый список не попали, но в ЕС обязуются раз в две недели пересматривать списки с учетом меняющейся ситуации.

Принятие рекомендаций ЕС не означает, что все европейские страны будут им следовать. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет открывать границы для стран вне ЕС и сделает исключение только для Сербии. Бельгия заявила, что будет придерживаться списка ЕС, но примет собственные рекомендации по датам и условиям снятия ограничений на основании мнения экспертов.

Примечательно, что ряд стран, вошедших в списки ЕС, сами пока не собираются открывать внешние границы. В частности, Алжир объявил, что пока не намерен восстанавливать полноценное сообщение с внешним миром. В Марокко также не установлена дата открытия границ.

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на «необязательные поездки» граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.