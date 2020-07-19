Опасность нового подъема заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закрепить вакцинацией населения, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Он напомнил, что директор ВОЗ каждый день говорит о том, что в мире подъем только наступает.

«Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию», — отметил он.

Гинцбург пояснил, что сейчас пика нет, но ситуация такова, что все равно появляются новые инфицированные, летальные исходы, а в соседних с Москвой республиках все только начинается. В связи с чем, как добавил эксперт, важно закрепить достигнутые в борьбе с болезнью успехи с помощью вакцинации населения.

«Организаторы и руководители страны все время находятся в очень сложной ситуации.. все время идет эта тонкая грань: немножко разрешить, немножко запретить», — подчеркнул эксперт.

По мнению Гинцбурга, так будет продолжаться пока большая часть населения не выработает иммунитет, только тогда все «вздохнут и забудут, что такой дискомфорт был».