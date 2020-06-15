Во время карантина из-за коронавирусной инфекции в мире заметно улучшилась экология. Однако после пандемии ситуация может не только вернуться на прежний уровень, но и стать еще хуже. Такое мнение высказал в понедельник, 15 июня, председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, во время тяжелой экономической ситуации людям не до экологии. «Уже мы слышим от промышленных групп, что необходимо сейчас отказаться от государственных экологических экспертиз. Сейчас будет много лоббистов, которые будут уговаривать про экологию забыть, чтобы привести экономику в порядок», — заявил он.

Нагибин считает, что уже сейчас нужно искать возможности стимулировать бизнес заниматься уменьшением выбросов, сообщает телеканал «360».

Например, для многих сотрудников предприятий, которые добираются на работу на личных автомобилях, можно ввести удаленную работу, чтобы не собирать всех в офисе. Это приведет к тому, что люди станут меньше использовать машины и воздух будет чище, отметил он.

Также для сокращения выбросов можно использовать опыт карантина и ввести для компаний паузы в работе, считает эколог.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов считает, что в ближайшее время может ухудшиться собираемость мусора. Также он отметил, что закон не стимулирует людей и операторов делать это раздельно.

«Если нет мотивации, то ни у гражданина, ни у оператора, ни у компании, которая работает, просто нет желания заниматься этим раздельным сбором», — сказал он.

13 июня президент Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского и председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы, президент Российской экологической академии, председатель научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Владимир Грачев рассказал, что природа преобразилась в результате приостановления человеческой деятельности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что из-за прекращения авиационного сообщения, остановки производства, уменьшения количества потребляемой энергии и сжигаемого топлива изменилось качество воды и атмосферного воздуха. Так, в Китае из-за падения производства на 15–40% количество выбросов диоксида углерода сократилось в феврале на 25%.

«В Москве же в апреле по сравнению с мартом этого года уменьшилось количество угарного газа в 1,6 раза, сернистого — в 1,5, углекислого — в 1,9, оксида азота — в 2,5, а мелких дисперсных частиц PМ2.5 — в 1,3 раза», — цитирует эколога сайт aif.ru.

Исследование транспортных предпочтений и экономической ситуации в Москве, проведенное Российским экономическим университетом имени Плеханова, показало, что за последние пять лет жители Москвы стали чаще ходить пешком и пользоваться городским транспортом и реже передвигаться на личных автомобилях.