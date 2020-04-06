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Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов сообщил, что из-за теплой зимы в России клещи практически не впадали в спячку, что грозит вспышкой переносимых ими инфекций.

«Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят, — сказал он в интервью «Российской газете».

Горелов также пояснил, что прогнозировать появление новых опасных вирусных инфекций в целом практически невозможно, так как это зависит от стечения нескольких обстоятельств, и чаще всего в этот процесс вовлечены животные.

«Большинство инфекций действительно возникает на юге, потому что там стабильная температура, большая скученность населения и влажность. А вот когда они начинают передаваться от человека к человеку, то уже не признают границ, — сказал он. — К сожалению, большая часть населения недооценивает угрозу эпидемии. И по-моему, и сейчас продолжает недооценивать (пандемию новой коронавирусной инфекции — прим. ТАСС), не выполняет рекомендации санитарных служб».

По данным Роспотребнадзора, наибольшую опасность для человека представляют такие клещевые инфекции, как вирус клещевого энцефалита, крымская геморрагическая лихорадка, и возбудители боррелиозов. В 2019 году прививки от клещевого энцефалита сделали 2 млн россиян.

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