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Резкое увеличение числа заражений коронавирусом возможно на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.

«У нас сейчас подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции. На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений», — сказал Тимаков.

Врач выразил надежду, что всплеск будет небольшим.

В России коронавирусом заразились около 63 тысяч, скончались 555 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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