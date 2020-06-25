США вне зависимости от итогов президентских выборов выйдут из них ещё более расколотыми, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Суслов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.

«Вне зависимости от исхода выборов, они не решат базовых проблем американского общества, американской политической системы и внешней политики и Америка выйдет из этих выборов ещё более расколотой страной, а избранный президент, вне зависимости от того, будет это Трамп или Байден, будет президентом лишь части Америки, в лучшем случае половины, но не всей страны. Поляризация сохранится и даже усилится», — сказал Суслов в ходе кибер-завтрака РСМД «Что нужно знать о выборах в США 2020?».

Предвыборная кампания проходит в условиях пандемии и массовых протестов, которые ещё больше обострили социальный раскол в США, напомнил эксперт. «Самое главное, эти выборы уникальны по степени того комплексного кризиса, в котором сегодня находятся Соединенные Штаты. Это и внутренние расколы — расовый, социальный, культурно-ценностный, политический, раскол между Трампом и истеблишментом. Эти расколы накладываются друг на друга и уже привели к беспрецедентной за последние десятилетия поляризации американской политической системы и общества», — пояснил он.

Внешнеполитический кризис обусловлен неготовностью США принять роль одного из центров многополярного мира, указал эксперт.

По его словам, к этому прибавляется экономический кризис, который хоть и был спровоцирован пандемией, но носит структурный характер.

«Ни один из этих кризисов не будет преодолён по итогам американских президентских выборов, и в любом случае США выйдут из этих выборов ещё более расколотой страной вне зависимости от их исхода», — сказал он.

По мнению Суслова, о перспективах исхода президентских выборов говорить сейчас сложно. «Ещё в начале года шансы Трампа на победу и второй президентский срок представлялись весьма большими», — напомнил он. Однако в числе прочих факторов пандемия ударила по репутации Трампа как руководителя страны, а протесты отчасти были и протестами против Трампа, сказал он. «Эпицентром недовольства является фигура нынешнего президента, и эти протесты качнули американское общество влево и ослабили авторитет Трампа», — пояснил он.

«Решающее воздействие окажет явка и позиция колеблющихся штатов. Если протесты и общая раздражённость американского населения позволят держать демократический электорат в мобилизованном состоянии до выборов и, соответственно, обеспечат демократам высокую явку и если демократы все же склоняют неопределившегося избирателя на сторону Байдена, а пока опросы действительно фиксируют эту тенденцию, тогда Трамп, скорее всего, проиграет», — считает Суслов.

Однако если в США вдруг возобновится экономический рост, снизится безработица и население устанет от протестов, то перспективы выборов станут неопределенными, добавил он.

По мнению эксперта, во внешней политике сохранение американской поляризации означает, что внешняя политика и дальше будет инструментом политической борьбы. «Наиболее приоритетными направлениями внешней политики США станут те, по которым есть внутриполитический консенсус, в том числе конфронтационная политика в отношении России и Китая. Внутриполитических условий для отказа от этой политики двойного сдерживания России и Китая нет», — отметил он.

«Что касается политики непосредственно в отношении России, то и антироссийский консенсус, и поляризация американской элиты, и интенсивность политической борьбы в США делают улучшение этой политики невозможным, а продолжение конфронтации — увы, неизбежным», — заключил эксперт.