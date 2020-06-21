Военно-морская база в Новороссийске надёжно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведёт Украину к «геополитической катастрофе», считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил изданию «Деловая столица», что новая крылатая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360 комплекса «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске при его размещении на побережье Азовского моря.

«В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ РФ, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели ещё на этапе входа в воздушное пространство России», — сказал Коротченко Mpravda.com.

«В практическом плане попытки атаковать Россию, либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности», — добавил он.

По словам эксперта, у Украины нет отработанной и прошедшей весь комплекс испытаний активной радиолокационной головки самонаведения для ПКР комплекса «Нептун».

«А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы», — пояснил он.

Другим важным изделием, без которого невозможно эффективно применять ПКР, эксперт назвал специализированный радиовысотомер, обеспечивающий полёт ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте. Ситуация с его разработкой на Украине аналогична ситуации с головкой самонаведения, добавил Коротченко.

«Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении «Нептуна», а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе. Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого», — отметил Коротченко.

Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет носителей для данных ПКР, так как катера и корветы соответствующего класса находятся на этапе начального проектирования.