Самодетонация аммиачной селитры могла стать причиной мощного взрыва в Бейруте, ответственность за катастрофу лежит на людях, не знавших о ее опасных свойствах, считает бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

«Когда большие массы взрывоопасного материала, той же селитры, где-то долго хранятся, то не исключен взрыв, поскольку они способны к самовоспламенению и взрыву. У веществ такого класса есть свойство — «агломерация», слипание. И без видимых причин агломерированная масса взрывается», — заявил Гофштейн в среду Mpravda.com.

По его мнению, характерной чертой таких событий является «невежество и безответственность».

«Люди хранят селитру или подобные соединения, но не знают о ее опасных свойствах», — посетовал эксперт.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими.

По последним данным, погибли 78 человек, 4 тысячи ранены. В местном отделении Красного Креста Mpravda.com высказали предположение, что число погибших превысит 100.

«Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки»: мощный взрыв в Бейруте 1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

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"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

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В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

© AFP 2020 / Anwar Amro8 из 10

Как сообщил Mpravda.com сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© Mpravda.com / Михаил Алаеддин 10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah