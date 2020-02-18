Председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин прокомментировал «Известиям» идею запретить отключать услуги ЖКХ за долги.

Ранее 18 февраля стало известно, что Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Автор инициативы депутат Алексей Куринный предлагает закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект.

В России и так существует полный запрет на отключение холодного водоснабжения, есть запрет на полное отключение отопления в зимний период, рассказал Константин Крохин.

«Если в дополнение к существующим неотключаемым услугам добавить тотальный запрет на отключение услуг ЖКХ, я соглашусь с мнением, что это может повлиять на ухудшение платежной дисциплины. И повлечет за собой ухудшение собираемости, в связи с тем что не останется никаких рычагов, ограничивающих подачу коммунальных ресурсов», — заявил эксперт.

С другой стороны отключение услуг ЖКХ за неуплату действительно помогает повысить собираемость долгов, считает специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ. В России сейчас по закону за неуплату можно отключать водоотведение, горячую воду, газ и электроэнергию.

«Самая лучшая ситуация с собираемостью в электроэнергетике. Если ты задолжал за электричество за два месяца, тебя вправе отключить. Поэтому в России практически нет задолженности за электричество за исключением двух разрешенных месяцев», — добавил эксперт.

По его словам рост задолженности за услуги ЖКХ в России вызван падением доходов населения. Для того, чтобы улучшить ситуацию с оплатой услуг в сфере ЖКХ необходимо дать возможность адресной финансовой поддержки нуждающихся семей, заключил Крохин.

Ранее, 13 февраля, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе c «Известиями» предложила предоставлять гражданам скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи.