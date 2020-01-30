Запрет на продажу никотиносодержащей продукции подросткам на Алтае лишит производителей бестабачных снюсов возможности легально продавать свой товар несовершеннолетним, рассказала «Известиям» исполнительный директор общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Ранее 30 января депутаты Алтайского краевого Заксобрания запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции подросткам. Штрафы для должностных и юридических лиц составят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

На федеральном уровне табачные снюсы запретили продавать в России еще в 2015 году, напомнила Сорочинская. Однако закон содержал некоторые пробелы.

«Снюсы содержали и табак, и никотин. После федерального запрета производители просто начали выпускать сосательные никотиносодержащие продукты без табака. И официально на федеральном уровне до сих пор нет запрета на продажу продукции, которая содержит никотин и не содержит при этом табак», — сказала эксперт.

Запрет важен именно для несовершеннолетних, потому что они не разбираются в составах продукции и зачастую не знают, что в сосательном снюсе больше никотина, чем в обычной сигарете, отметила Сорочинская.

При этом одного запрета будет мало, необходимо организовать контроль за его соблюдением, как это сейчас происходит с табачной продукцией, заключила исполнительный директор общественного совета по проблеме подросткового курения.

Ранее, 17 января, в Минздраве заявили о первой смерти в России от некурительных никотиносодержащих смесей. 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.