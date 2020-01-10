Если ресурсоснабжающие организации начнут штрафовать за завышенные цены на услуги ЖКХ, это поможет снизить коммунальные платежи для россиян, поделилась своим мнением с «Известиями» исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Ранее, 10 января, «Известия» сообщили о том, что правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре.

Москвина поддержала инициативу и назвала ее необходимой. «Есть генерирующие компании, а есть поставщики. Между тем, кто производит электроэнергию, и тем, кто потребляет, находятся десятки маленьких контор, которые перепродают эти энергоресурсы. Таким образом, цены растут от конторы к конторе. Пусть по три копейки, но по общей цене мы имеем надбавку», — сказала эксперт.

При этом она напомнила, что ресурсоснабжающие организации уже можно штрафовать за предоставление некачественных услуг. Например, таких, как перетопы или недотопы.

«Сейчас в Москве +2 за окном. В квартире дышать невозможно, потому что тепла подается столько, сколько подается при температуре –20 градусов», — подчеркнула исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ.

В свою очередь глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская также поддержала идею ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг.

Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в декабре 2019 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).