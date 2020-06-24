Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский объяснил, с чем связано то, что жительницы России стали рожать после 30 лет.

Эксперт сообщил, что в такой тенденции нет ничего страшного. Более того, роды в зрелом возрасте — это общемировая практика, сообщает Lenta.ru со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Анатолий Вишневский рассказал, что в 90-е годы жительницы России рожали первенца в возрасте от 20 до 24 лет в среднем, в 2008 году возраст рожениц сдвинулся к 25-29 годам, а сейчас большая часть тех, кто рожает первого ребёнка, находится в возрасте от 30 до 34 лет.

Он сообщил, что возрастной сдвиг связан с изменением темпа жизни. Женщине уже не нужно торопиться родить, так как у неё нет цели произвести на свет более шести детей, как было раньше.

«Сейчас женщине не нужно рожать пять-шесть раз за свою жизнь и больше, как это было традиционно. И поэтому тогда приходилось начинать рожать раньше. Нужно было родить много раз, большинство родившихся умирало», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вопреки мировому опыту, возраст рожениц в странах Ближнего Востока, Китая и Африки отличается. Женщины из этих стран по-прежнему становятся родителями в раннем возрасте и стараются произвести на свет как можно больше детей. По словам Анатолия Вишневского, демографический взрыв на Ближнем Востоке, в Китае и Африке создаёт проблемы не только для этих регионов, но и для всего мира.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-гинеколог Юлиана Абаева посоветовала женщинам рожать в первый раз «в раннем репродуктивном возрасте». Она пояснила, что к раннему репродуктивному возрасту относится период до 35 лет.