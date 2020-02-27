Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская прокомментировала предложение внести в Конституцию поправку о том, что дети — главная ценность России.

«Совершенно согласна с тем, что в нашей Конституции должен появиться такой пункт. Безусловно, дети — главная, основная ценность нашей страны. И забота государства о детях должна, мне кажется, получить большее отражение в Конституции. Я об этом говорила с начала работы рабочей группы. Другое дело, что та формулировка, которую я услышала вчера, меня, честно говоря, испугала, и я высказалась об этом на совещании. Попросила возможность ее доработать — потому что в том виде, в котором я ее увидела, она не вызвала ощущения, что так она отвечает этим задачам и ценностям», — заявила Альшанская в интервью «Газете.Ru».

"Я предложила вместо того, чтобы государство у нас принимало на себя обязанности родителя, а дети являются важнейшим достоянием, прописать — сейчас я вам зачитаю. Это ещё черновая версия, я буду её дорабатывать, и надеюсь, что она будет услышана, — отметила она. — Государство защищает право каждого ребенка на жизнь, здоровье, развитие, достоинство, право жить и воспитываться в семье, создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Это вот мое предложение по формулировке. Насколько я буду услышана и что окажется в конечном в конечном варианте — увидим во втором чтении".

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