Разработать вакцину против нового коронавируса на данном этапе не просто, так как вирус недостаточно изучен, сообщил РИА Новости инфекционист израильского клинического центра Шиба (Тель-а-Шомер) Владислав Литачевский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал биологический институт и министерство здравоохранения как можно скорее действовать в разработке вакцины против нового коронавируса.

«Всегда одним из методов предотвращения распространения инфекции является попытка ее лечить. На этом этапе есть такие мысли, но не очень просто это сделать, в то время как вирус ещё недостаточно изучен, неизвестны его точная эпидемиология, строение, механизм воздействия на организм, как организм реагирует на вирус. Это целый процесс», — сказал эксперт, комментируя заявление Нетаньяху о разработке вакцины.

"На этом этапе основной способ предотвращения распространения инфекции это ранняя диагностика и изоляция. Когда будут разработаны методы фармакологического воздействия и предотвращения заболевания, такие как вакцинация? Над этим работают, но, к сожалению, пока нет никаких данных о том, что намечается какой-то прогресс", — добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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