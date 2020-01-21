Сохранение за Сергеем Лавровым поста главы Министерства иностранных дел и за Сергеем Шойгу должности главы Министерства обороны говорит о том, что президент страны Владимир Путин доволен их деятельностью на занимаемых должностях в отношении внешней и оборонной политики России. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов во вторник, 21 января.

«Если говорить конкретно о Сергее Лаврове, то это, конечно, фигура очень крупная по международным меркам, которая пользуется уважением в том числе и среди своих оппонентов. Поэтому я думаю, что не так легко найти замену нынешнему министру иностранных дел», — пояснил Кортунов свою позицию в разговоре с «Известиями».

Ранее 21 января Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны. Помимо Шойгу и Лаврова, свои должности сохранили глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Помимо этого, восемь назначенных Путиным министров возглавили свои ведомства впервые. Так, главой Министерства культуры стала Ольга Любимова, Министерства здравоохранения — Михаил Мурашко, Министерства науки и высшего образования — Валерий Фальков, Министерства просвещения — Сергей Кравцов, Министерства спорта — Олег Матыцин, Министерства труда и социальной защиты — Антон Котяков, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, Министерства экономического развития — Максим Решетников.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин.