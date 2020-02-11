Предложение Михаила Кизлыка, главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), о снижении скорости движения по Москве до 50 км/час является весьма странным. Об этом заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью телеканалу РЕН ТВ во вторник, 11 февраля.

«К сожалению, этот руководитель не обладает научными знаниями и не слушает экспертов и все идеи берет с потолка», — сказал Субботин.

Он считает, что глава ЦОДД руководствуется принципом «чем меньше скорость, тем меньше аварий, меньше травматизма, меньше погибших». «При скорости ноль погибших не будет вообще. Это понятно. Когда ставят такую задачу, чтобы снизить смертность, я могу их понять. Они хотят выполнить это указание, даже такими методами — ограничить движение, скорость. Но ездить-то мы должны. Если бы это имело какое-то обоснование, доводы. Но нет, это взято с потолка», — пояснил он.

Собеседник телеканала считает, что для снижения уровня смертности на дорогах нужны иные решения, в частности — технические. «Чтобы пешеходы не пересекались с машинами на дорогах. Это самое главное. Надо строить подземные и наземные переходы, строить развязки. И не ограничивать движение», — указал он.

Субботин добавил, что необходимо сделать так, чтобы люди быстрее добирались, а «не коптились на дорогах, ведь от этого тоже смертность происходит». «Двигатели внутреннего сгорания — кто едет полтора часа на работу вместо 30 минут, он все это время коптит на дороге», — отметил он.

Накануне, 10 января, ЦОДД заявил, что нужно снизить допустимую скорость в городе с 60 км/час до 50 км/ч. По словам руководителя организации, таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира. Он отметил, что в России ненаказуемый порог превышения скорости выше, чем за рубежом: 20 км/ч.

Кизлык также указал на необходимость снизить нештрафуемый порог скорости и ужесточить наказания за нарушения правил дорожного движения.