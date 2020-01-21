Запрет коллекторской деятельности может поставить под угрозу стабильность экономики и людей, взявших в кредиты. Об этом 21 января заявил «Известиям» президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«В случае запрета коллекторских агентств все долги останутся внутри кредитных организаций. И тут сразу возникает несколько моментов. Во-первых, участниками всех резонансных случаев, можно сказать, «авторами» являются сами кредиторы. Во-вторых, появляется вопрос, а способны ли они справиться с таким объемом работы, и при этом соблюсти все статьи закона. Если нет, то под угрозой и как сами должники, так и в целом стабильность экономики», — сказал он.

По мнению Мехтиева, посоветовал авторам подобных предложений заниматься не запретами, а развитием регулирования и надзора, который как раз обеспечивает как стабильность ситуации в стране, так и защищает права граждан.

«К счастью или к сожалению, подобные заявления мы слышим от депутатов разного уровня ежегодно, однако их выводы носят поверхностных характер, а цель заключается в популизме», — добавил он.

Ранее в этот день стало известно, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником».